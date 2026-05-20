Suspect este chiar cel mai bun prieten al victimei pe care bărbatul l-a adăpostit în casa lui după ce acesta rămăsese fără locuință.

A fost alertă marți noapte în satul Fântânele, din comuna Năeni, județul Buzău după ce un localnic a sunat la 112 și a anunțat că și-a găsit vecinul fără suflare. Bărbatul, îngrijorat că omul nu i-a răspuns la telefon, a mers să vadă ce e cu el. L-a găsit mort în mijlocul sufrageriei.

Primele indicii au arătat că bărbatul a avut parte de o moarte violentă. Așa că oamenii legii au făcut un cerc de suspecți în care l-au inclus și pe cel mai bun prieten al victimei. De câteva luni, acesta locuia împreună cu bărbatul, după ce ar fi rămas fără locuință.

Polițiștii l-au căutat pe suspect mai bine de 24 de ore și au reușit să îl prindă miercuri în București. Surse din anchetă spun că motivul crimei ar fi jaful. Suspectul știa că victima încasase de curând o sumă de bani. Agresorul are 57 de ani și este în acest moment la audieri, pentru omor.