Din probatoriu reiese că, în perioada august 2025 - mai 2026, cele cinci persoane, cu vârste 38 şi 50 de ani, ar fi procurat şi vândut cocaină, drog de mare risc, cu 500 de lei pentru un gram.

„Persoanele ar fi acţionat independent, între ele existând însă anumite relaţii de colaborare, pe zona de procurare a drogurilor de mare risc, destinate comercializării către clienţi din municipiului Iaşi", transmit procurorii.

Pentru a evita să atragă atenţia autorităţilor, unul dintre suspecţi ar fi folosit atelierul de vulcanizare pe care îl administra atât ca depozit, cât şi ca loc de comercializare a drogurilor.

Cercetările efectuate au arătat că două dintre persoanele cercetate ar fi vândut diferite cantităţi de cocaină, cu sume între 500 şi 1.000 de lei la o tranzacţie.

„Totodată, s-a stabilit că, în perioada 17 - 18 mai, una dintre persoane, de 45 de ani, ar fi vândut unei alte persoane cercetate aproximativ 55 de grame cocaină şi, de asemenea, împreună cu o altă persoană, de 50 de ani, administrator al atelierului de vulcanizare, ar fi deţinut aproximativ un kilogram de cocaină, ascunsă într-un bidon de ulei. Aceste cantităţi de substanţe au fost descoperite şi ridicate pe parcursul celor şapte percheziţii domiciliare efectuate, de către poliţişti, la data de 18 mai. În acest context au fost indisponibilizate şi peste 730 de grame de canabis, drog de risc, grindere, cântare de precizie, precum şi alte mijloace de probă", transmit anchetatorii, prin intermediul comunicatului de presă.

Cele cinci persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT pe 18 şi 19 mai.

Luni, judecătorii Tribunalului Iaşi au decis arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.