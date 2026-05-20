Corespondent PROTV: „Surse din cadrul anchetei spun că aceste percheziții ar urmări ridicarea documentelor referitoare la finanțarea clubului de handbal Dunărea Brăila, al cărui președinte este ginerele fostului premier Mihai Tudose. Clubul ar fi primit, de la Consiliul Județean Brăila, 1,6 milioane de lei atât anul acesta, cât și în 2025. De sume consistente ar fi beneficiat și de la Primăria municipiului Brăila. Se pare că procurorii vor să verifice documentele care au stat la baza alocării acestor fonduri și, deocamdată, nu au vreun mandat de ridicare a vreunei persoane în vederea audierilor. Clubul de handbal nu a mai avut nicio performanță notabilă de 9 ani, din 2017, când echipa a obținut titlul de vicecampioană a României. Din câte se pare, echipa beneficiază de cea mai generoasă finanțare de la stat alocată unui club de handbal din țara noastră. Surse din anchetă spun că astăzi nu vor avea loc audieri, dar ancheta este una mai amplă, care vizează și alte fonduri alocate de Consiliul Județean Brăila.”