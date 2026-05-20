Record istoric atins la fabrica Ford Otosan din Craiova. „Primul producător de vehicule electrice din România”

Reprezentanții companiei spun că performanța le aparține tuturor angajaților din uzină și subliniază că Ford Otosan continuă să scrie istorie în industria auto din România, fiind primul producător de vehicule electrice din țară.

Marca Oltcit se întoarce

Surpriză uriașă în România: Ford anunță întoarcerea legendarei mărci Oltcit. Ford Otosan România a cerut oficial Uniunii Europene înregistrarea mărcii Oltcit. Deși este prea devreme pentru alte detalii, cert este că Ford Otosan deține fabrica de la Craiova, unde s-a produs mașina Oltcit până în 1991. Acum, la Craiova se fabrică mașinile Ford, aici ființând al doilea cel mai mare producător auto al României.

„Un nume cu puternică încărcătură emoțională pentru industria auto românească revine în atenție: OLTCIT, marca legendară asociată cu fabrica de automobile de la Craiova. Potrivit datelor disponibile în eSearch EUIPO, în data de 25 martie 2026 a fost depusă o cerere de marcă a Uniunii Europene pentru denumirea OLTCIT, cu numărul 019337134, titular indicat fiind FORD OTOSAN ROMANIA, iar cererea figurează, la acest moment, cu statusul „Application under examination”. Marca este solicitată pentru clasa 12, care include, între altele, vehicule, automobile, vehicule electrice, autovehicule, părți și accesorii pentru vehicule”, a transmis agenția de proprietate intelectuală care reprezintă Ford în această procedură.