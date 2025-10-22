Un bărbat de 55 de ani a murit după ce mașina lui a fost lovită de un tren. A rămas captiv în caroseria zdrobită
Un dâmbovițean de 55 de ani și-a pierdut viața, marți, după ce mașina pe care o conducea a fost izbită de un tren. Nenorocirea s-a petrecut la o trecere de cale ferată, la marginea orașului Găești.
Atât semnalele luminoase, cât și sunetul puternic anunțau că garnitura se apropie. Însă șoferul a ajuns pe șine, unde mașina lui a fost spulberată de locomotivă. Nu se știe încă dacă bărbatul a ignorat avertismentele sau dacă, pur și simplu, nu le-a observat.
În urma impactului, victima a rămas captivă în caroseria zdrobită și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru descarcerare.
La fața locului a fost chemat și un elicopter SMURD, însă, din păcate, omul s-a stins înainte ca salvatorii să mai poată face ceva.
Sursa: Pro TV
