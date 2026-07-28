Potrivit unor surse din anchetă, victima i-ar fi cerut agresorului să plece din casa părintească și să își găsească un loc de muncă. Crima s-ar fi petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, in localitatea Mogoșești din județul Iași. Trupul victimei a fost găsit abia spre dimineata, în pădurea de la marginea satului. Un nepot al pensionarului sunase la 112 să anunțe dispariția bătrânului.

În fața anchetatorilor, suspectul a susținut că se afla împreună cu tatăl său la cules de ciuperci. Vecinii povestesc că, în seara respectivă, suspectul s-a oprit la cârciumă și a stat de vorbă cu ei ca și cum nimic nu s-a întâmplat.

”–Era calm, stătea, și a luat un pahar, acolo, la magazin, a băut bere.

-Duminică l-ați văzut?

-Da, duminică.

-Și vi se părea în vreun fel speriat, panicat?

-Nu”.

”Vecin: L-a ademenit, hai să mergem să luăm o căruță de lemne și acolo i-a făcut de hac. Se mai lua de oameni, el a mai fost și pădurar, mai bătea lumea prin pădure.

Reporter: Pe el l-ați mai văzut beat prin sat?

Vecin: Oo, dar numai o dată? De multe ori!”.

Bătrânul i-a cerut fiului să se mute din casa părintească și să își găsească de muncă

Potrivit medicilor legiști, victima avea plăgi în zona toracelui, provocate de un obiect ascuțit, însă moartea a fost provocată prin asfixiere.

Anchetatorii care au audiat rudele celor doi spun că bătrânul i-ar fi cerut fiului să plece din casa părintească și să își găsească un loc de muncă.

Polițiștii și procurorii fac cercetări.

Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: ”În cauză, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor sub forma violenței în familie”.

Suspectul este internat în Institutul de Psihiatrie Socola și va fi supus unei expertize, pentru a se stabili dacă avea discernământ în momentul comiterii crimei.