Daniel T., fostul partener al Danielei F., românca de 36 de ani găsită fără viață în apartamentul său din cartierul Barriera di Milano din Torino, este cercetat de Parchetul din Torino pentru omor și ascunderea unui cadavru. El este, în prezent, singurul suspect în acest caz, relatează FanPage.it.

Anchetatorii cred că bărbatul, în vârstă de 45 de ani și de profesie instalator, a mers la locuința femeii, iar aceasta i-a deschis ușa fără să bănuiască ce urma să se întâmple. După ce ar fi ucis-o, anchetatorii susțin că i-ar fi înfășurat trupul într-un cearșaf și l-ar fi ascuns în lada patului. Tot el ar fi luat și câinele alb al victimei, de care Daniela nu se despărțea niciodată și care este în continuare dispărut.

Bărbatul a fost audiat de polițiștii din cadrul Brigăzii Mobile imediat după descoperirea cadavrului.

Ancheta s-a bazat și pe declarațiile vecinilor și ale prietenilor femeii, care lucra la o firmă de curățenie în cadrul Spitalului Regina Margherita din Torino. Un martor le-a spus anchetatorilor că l-a întâlnit pe Daniel în apropierea barului unde Daniela obișnuia să ia micul dejun împreună cu fiul ei, cu doar câteva ore înainte de descoperirea macabră. Întrebat despre femeie, despre care se știa că nu mai fusese văzută de câteva zile, acesta i-ar fi liniștit pe cei din jur, spunând că este bine.

Nu s-a luat nicio măsură împotriva bărbatului

Potrivit anchetatorilor, Daniela era deja moartă în acel moment, iar fostul partener știa acest lucru. Deocamdată, pe numele bărbatului nu a fost dispusă nicio măsură preventivă.

Cei doi se despărțiseră cu câteva luni în urmă, iar Daniela se mutase într-un apartament din cartierul Barriera di Milano împreună cu fiul ei și cu câinele alb. În perioada în care femeia ar fi fost ucisă, copilul se afla la tatăl său.

Deși pe interfonul locuinței figura doar numele Danielei, Daniel le-ar fi spus apropiaților că a găsit acea casă „împreună cu partenera sa”. Chiar dacă relația lor se încheiase, cei doi păstraseră legătura pentru creșterea copilului, iar relațiile dintre ei păreau cordiale.

Cauza exactă a decesului și momentul în care Daniela a murit vor fi stabilite în urma autopsiei.