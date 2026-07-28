Potrivit anchetatorilor, individul ar fi fost suprins la furat de proprietara casei, iar dupa crima, a fugit. A fost capturat acum si la audieri ar fi recunoscut fapta, sustin surse neoficiale.

Trupul fără viață al femeii de 91 de ani a fost descoperit în casa din comuna Gârceni, județul Vaslui, de un vecin care o ajuta pe bătrână cu treburile prin gospodărie. Victima avea numeroase urme de violenta pe corp. Socat, omul a sunat la 112 si a anunțat imediat rudele femeii.

Vecin: „Nu știu cine ar putea să îi facă rău.”

Vecina: „Luni, dumneaei a fost pe drum pe aici, la pâine. Era o femeie blândă, cuminte, comunicativa.”

Criminaliștii au făcut cercetări până târziu în noapte. Au ridicate probe și au stat de vorbă cu satenii.

Un procuror de la Vaslui a preluat ancheta. In scurta vreme, suspectul a fost identificat: un tanar care nu a implinit inca 18 ani.

Vecin cu batrana, ar fi intrat in casa peste ea, sa ii fure banii. Femeia l-ar fi surprins și a încercat să se apere cu un clește de foc, însă individul i l-a smuls din mână si a reactionat cu o violenta extrema.

Obiectul de metal a fost gasit langa cadavrul femeii.

Tanarul a fugit imediat după atac, fără să mai caute bani. Acum este la audieri, la politie si, potrivit unor surse neoficiale, ar fi recunoscut crima.

Anchetatorii asteapta si rezultatul medicilor legisti. Cel mai probabil suspectul va fi retinut.