Un bărbat a tras mai multe focuri de armă spre casa fostei iubite, în Sibiu. Motivul e halucinant

Un individ din județul Sibiu a fost reținut după ce a tras mai multe focuri de armă în fața casei fostei sale iubite, ca s-o intimideze și s-o determine să renunțe la o cerere legitimă.

Tânăra voia să-i fie plătită pensia alimentară pentru copilul lor. Alți doi bărbați sunt cercetați pentru complicitate.

Cum a acționat bărbatul

Bărbatul de 28 de ani a amenințat-o de mai multe ori, telefonic, pe fosta lui parteneră, spun polițiștii. Ca să fie mai convingător, și-a luat doi prieteni și s-au dus cu toții, cu mașina, în miez de noapte, în fața casei femeii. Acolo, individul ar fi tras trei focuri de armă în aer, doar ca să o sperie. Tânăra a sunat însă imediat la 112, așa că polițiștii i-au identificat în scurt timp pe cei trei.

La percheziții, în casa fostului partener al femeii au fost găsite 23 de cartușe de 0,9 mm, destinate unei arme cu gaz și mai multe arme albe.

Bărbatul este acuzat de amenințare, nerespectarea regimului armelor și munitiilor și uz de armă neletală, fără drept. Pe numele său a fost emis și un ordin de protecție provizoriu. Individul și prietenii lui vor fi cercetați sub control judiciar.

