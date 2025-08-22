Primăria unei localități din județul Sibiu îi va sancționa pe cărutașii care lasă dejecțiile cailor pe stradă

Dacă șoferii sunt preocupați de noxele emise de mașini, mai nou, și căruțașii trebuie să aibă grijă de ce lasă în urmă caii lor.

La Copșa Mică, în județul Sibiu, primăria a decis să-i sancționeze pe cei care nu au instalat, la dosul animalului, un sistem de colectare a dejecțiilor. Amenda ajunge până la 1.000 de lei, așa că oamenii se grăbesc să se conformeze.

Consiliul Local din Copșa Mică a hotărât că toți căruțașii și călăreții trebuie să folosească asemenea soluții. Altfel, vor fi amendați cu sume cuprinse între 500 și 1000 de lei.

Vestea s-a dus repede în toată zona. Acum localnicii sunt cu ochii în patru și la câini.

În Copșa Mică sunt 25 de proprietari de cai, însă vor fi sancționați și cei care vin din alte localități și nu respectă regula.

