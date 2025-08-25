Reacțiile pacienților după ce un spital din Sibiu a schimbat modul în care servește masa. „Sunt foarte bune”

Un nou sistem implementat într-un spital din Sibiu aduce în normalitate felul în care se servește mâncarea.

Până acum, infirmierele cărau pe coridoare oalele cu mâncare pe care o serveau în vase metalice descoperite. Acum, preparatele sunt puse direct în caserole termice, care ajung sigilate în saloane.

După masă, vesela murdară este încărcată într-o mașină de spălat automată, care curăță și dezinfectează. Pacienții se pot bucura astfel de mese calde, în condiții de maximă igienă.

Așa arată acum tăvile cu mâncare, la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu.

Farfuriile și castroanele metalice au fost înlocuite cu recipiente termice, acoperite, astfel încât transportul până în saloane să se facă ușor și fără accidente, iar preparatele să ajungă calde la pacienți.

Pacient: „Sunt foarte bune, foarte protejată masa, foarte îngrijită, e foarte bine pregătită, totul e igienic.”

Pacient: „Față de ce a fost înainte, e foarte bine, pentru că e mai igienic, e mai personalizat pentru fiecare și masa e destul de bună, îndestulătoare.”

Apoi, tăvile sunt colectate de infirmiere, puse în cărucioare și duse la noua mașină de spălat performantă. În doar câteva minute, întreaga veselă iese ca nouă pe banda rulantă.

Roxana Tatu, asistentă: „Sistemul centralizat este alcătuit dintr-un tunel care este conectat la instalația de apă centrală și cu pompe, dozatoare, detergenți profesionali pentru asigurarea dezinfecției chimice a veselei. Asta ne ajută să asigurăm o bună igienă a veselei și o dezinfecție sigură, termică și chimică.”

Investiția ajunge la 300.000 de lei, din banii spitalului. Reprezentanții spun că s-au inspirat din ce au observat în unitățile medicale private.

Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu: „Ne dorim întotdeauna să perfecționăm condițiile hoteliere ale spitalului.”

Dr. Lavinia Danciu, medic pneumolog: „Pacienții bolnavi, de multe ori, au un apetit scăzut, și atunci când noi servim hrana în condiții mai bune, într-o veselă mai frumoasă, asta le va crește și lor apetitul și va contribui la vindecarea pacienților.”

Patru mii de pacienți ajung să fie tratați anual în Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu.

