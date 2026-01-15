Imagini din satelit sugerează că un portavion american se îndreaptă spre Orientul Mijlociu. Iranul ar putea fi lovit curând

Imagini satelitare par să arate că portavionul american USS Abraham Lincoln se deplasează în direcția Orientului Mijlociu.

Imaginea, realizată miercuri, surprinde un portavion despre care se crede că este nava menționată mai sus, aflată în tranzit pe lângă Filipine, scrie Sky News.

Aceasta fusese observată anterior în imagini satelitare în largul coastelor Venezuelei, în luna noiembrie.

Nava nu și-a făcut publică poziția, așa cum este obișnuit în cazul vaselor militare.

În schimb, a fost identificată de Ollie Ballinger, lector în geocomputație la University College London (UCL), folosind analiza imaginilor satelitare cu ajutorul inteligenței artificiale.

Postul american NewsNation a relatat în această dimineață, citând surse confidențiale, că nava este transferată din Marea Chinei de Sud în zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), care include Orientul Mijlociu.

„Rămâneți pe recepție”: un senator american spune că afirmațiile potrivit cărora Trump nu ar intenționa să atace Iranul sunt „inexacte”

Senatorul american Lindsey Graham le-a transmis oamenilor să „rămână pe recepție”, după ce a respins relatările potrivit cărora Donald Trump ar fi dat de înțeles că nu intenționează să bombardeze Iranul.

Politicianul republican a distribuit două imagini care par să provină din articole ce susțineau că președintele SUA „are îndoieli” și „nu intenționează să atace” Iranul.

Graham a afirmat: „Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Dimpotrivă. Rămâneți pe recepție.”

(Consultați postarea sa pe platforma X.)

All the headlines like these are examples of reporting that are beyond inaccurate. The circumstances around the necessary, decisive action to be taken against the evil Iranian regime have nothing to do with President Trump’s will or determination. Nothing could be further from… pic.twitter.com/HrUtg7GfKu — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 15, 2026

