Un bărbat din Galați dispărut de două zile a fost găsit cu elicopterul într-o vale din Munții Făgăraș

A fost din nou alertă în Munții Făgăraș. Salvamontiștii au căutat ore în șir un bărbat despre care familia nu mai știa nimic de două zile.

De loc din Galați, omul pornise în weekend spre Vârful Moldoveanu, dar n-a mai dat niciun semn de viață. Ajutați de un elicopter, salvatorii l-au descoperit în viață, într-o vale unde alunecase pe zăpadă și nu a mai putut reveni pe traseu. Nu avea echipament potrivit și nici măcar o lanternă.

În schimb, pe masivul Piatra Craiului, un bărbat de 48 de ani a murit după ce a alunecat în prăpastie aproape 300 de metri. Salvamontiștii spun că era bine îmbrăcat, dar nu avea echipament tehnic.

În ultimele zile, alte 4 persoane au sfârșit pe munte în condiții asemănătoare. Autoritățile avertizează că, la altitudine, crestele sunt acoperite de o crustă de gheață care nu iartă pe nimeni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













