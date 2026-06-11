Potrivit Agerpres, el era nemulţumit de creşterea impozitelor și a încheiat cu procurorii un acord în care îşi recunoaşte vinovăţia, acceptând să primească o pedeapsă cu suspendare.

"Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat Judecătoria Ploieşti cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei unui inculpat, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj. În acordul de recunoaştere a vinovăţiei procurorul a reţinut următoarea situaţie de fapt. În cursul lunii iulie 2025, inculpatul a ameninţat un demnitar cu săvârşirea unor acţiuni fizice violente îndreptate împotriva acestuia ('Venim peste tine cu foc, te ardem ca pe porc'), în scop de răzbunare şi de intimidare în legătură cu exercitarea de către persoana ameninţată a atribuţiilor de serviciu. Ameninţarea a fost proferată prin intermediul unui comentariu realizat de pe contul de Facebook al inculpatului la o postare realizată pe pagina oficială de Facebook utilizată de demnitarul vizat", informează Parchetul General într-un comunicat.

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, s-a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă principală de 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj. Totodată, s-a dispus amânarea aplicării pedepsei principale de 4 luni închisoare, pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

De asemenea, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte mai multe măsuri şi să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o durată de 30 de zile.