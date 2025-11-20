Un medic din Craiova este acuzat că a obligat o pacientă să muncească ca menajeră în casa lui și a rudelor sale

20-11-2025 | 07:56
Caz revoltător la Craiova. Un medic a profitat de vulnerabilitatea unei paciente pe care a ținut-o doi ani drept menajeră pe gratis.

Roxana Vlădășel

Victima a venit la cabinet în 2023. Avea probleme de sănătate și de familie, spun polițiștii, iar medicul a ajutat-o cu medicamente și a invitat-o să locuiască în casa lui.

Însă intențiile aparent bune s-au transformat în favoruri. Bărbatul a început să-i ceară pacientei să facă curățenie - nu numai în locuința sa, ci și în casele rudelor acestuia.

S-a ajuns până în punctul în care biata femeie a fost trimisă la mai multe locații unde urmau să se organizeze evenimente, pentru a presta același tip de servicii.

Apropiații victimei au fost cei care au anunțat autoritățile. Doctorul este cercetat acum pentru trafic de persoane.

În funcție de rezultatul anchetei, se va hotărî și dacă sunt necesare măsuri de protecție în privința femeii.

Incendiu la Spitalul din Roman, provocat de un aparat de sudură

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 20-11-2025 07:56

