Un avocat din Baroul Iași va sta 5 ani la închisoare. A vrut să-și omoare vecinul, care nu-i dădea voie să-și parcheze mașina

Un avocat din Baroul Iași va sta 5 ani la închisoare în condiții de maximă siguranță, după ce Înalta Curte de Casație l-a condamnat definitiv pentru tentativă de omor.

Bărbatul a încercat, în 2019. să-și omoare un vecin pe care l-a lovit cu un hârleț, după un scandal monstru, provocat de avocat, pentru că victima i-a interzis să-și mai parcheze mașina pe terenul său.

Vestea condamnării a primit-o în arest, unde a ajuns toamna trecută, tot pentru acuzații similare.

O fostă iubită l-a reclamat că ar fi bătut-o cu sălbăticie pentru că i-ar fi refuzat avansurile. În acest caz, Curtea de apel Iași urmează să pronunțe o sentință până la sfârșitul anului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













