Un avocat din Baroul Iași va sta 5 ani la închisoare. A vrut să-și omoare vecinul, care nu-i dădea voie să-și parcheze mașina

Stiri actuale
12-08-2025 | 17:37
barbat la inchisoare
Shutterstock

Un avocat din Baroul Iași va sta 5 ani la închisoare în condiții de maximă siguranță, după ce Înalta Curte de Casație l-a condamnat definitiv pentru tentativă de omor.

autor
Ovidiu Oanță

Bărbatul a încercat, în 2019. să-și omoare un vecin pe care l-a lovit cu un hârleț, după un scandal monstru, provocat de avocat, pentru că victima i-a interzis să-și mai parcheze mașina pe terenul său.

Vestea condamnării a primit-o în arest, unde a ajuns toamna trecută, tot pentru acuzații similare.

O fostă iubită l-a reclamat că ar fi bătut-o cu sălbăticie pentru că i-ar fi refuzat avansurile. În acest caz, Curtea de apel Iași urmează să pronunțe o sentință până la sfârșitul anului.

Bărbat din Bacău, arestat 30 de zile după ce și-a bătut soția pentru un borcan spart. Scenele au fost filmate de un martor

Sursa: Pro TV

Etichete: inchisoare, avocat, penitenciare,

Dată publicare: 12-08-2025 17:22

DNA a descins la Ministerul Energiei. Percheziții la directorul Ionel Georgescu, suspectat de corupție
Stiri actuale
DNA a descins la Ministerul Energiei. Percheziții la directorul Ionel Georgescu, suspectat de corupție

Procurorii DNA au descins marți dimineață la Ministerul Energiei, dar și în apartamentul unui director pe care îl anchetează pentru suspiciuni de corupție.

Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale
Stiri actuale
Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Turismul la „urs” se extinde și în Poiana Brașov. Autoritățile au descoperit locuri în care este pusă intenţionat mâncare pentru a atrage aceste animale ca să fie apoi fotografiate de turiști.

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Recomandări
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

