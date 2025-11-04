Alertă de securitate pe Aeroportul Reagan din Washington. Un avion a fost oprit la sol în urma unei amenințări

Administrația Federală a Aviației a suspendat marți traficul aerian la Aeroportul Național Reagan din Washington, după ce a fost semnalată o amenințare asupra unui avion al companiei United Airlines.

FAA a declarat că operațiunile au fost suspendate din cauza unei probleme de securitate nespecificate. Aeroportul a declarat că operațiunile au fost suspendate, deoarece pasagerii unui zbor United au fost debarcați și transportați cu autobuzul la terminal. O persoană informată cu privire la această chestiune a declarat că a fost făcută o amenințare asupra avionului și că, din motive de precauție, avionul era verificat, scrie Reuters.

FlightRadar24, un site de urmărire a zborurilor, a declarat că problema a fost provocată de o amenințare neconfirmată împotriva unui zbor United care sosise din Houston.

Avionul a fost îndepărtat de alte aeronave de la aeroport și, potrivit postărilor de pe rețelele sociale, în apropierea avionului au fost văzute vehicule ale forțelor de ordine. FAA și United nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Potrivit FlightAware, peste 120 de zboruri au fost deja întârziate la Reagan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













