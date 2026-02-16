Conform unei informări transmisă luni de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov, maşina a fost găsită în noaptea de joi spre vineri în flăcări, fiind distrusă în totalitate.

"În urma activităţilor investigative complexe desfăşurate de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Biroul Investigaţii Criminale, în colaborare cu Secţia 1 Poliţie Braşov, au rezultat indicii temeinice că incendiul ar fi fost provocat. În acest sens, au fost desfăşurate activităţi ample de documentare şi cercetare, fiind stabilite mai multe ipoteze coroborate cu datele din anchetă, stabilindu-se faptul că, fapta a fost săvârşită ca urmare a unor provocări din mediul online, fără a exista vreo legătură cu persoana vătămată. Astfel, la data de 14 februarie, poliţiştii din cadrul Biroului Investigaţii Criminale, cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi ale Serviciului Criminalistic, au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în cadrul căruia au fost identificate şi ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauză", precizează informarea IPJ Braşov.

Tânărul de 15 ani a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior instanţa de judecată, la propunerea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările în cauză sunt continuate în cadrul dosarului penal deschis pentru infracţiunea de distrugere, sub coordonarea unui procuror din cadrul unităţii de parchet competente, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii faptelor şi dispunerii măsurilor legale, la finalizarea acestora, mai menţionează sursa citată.