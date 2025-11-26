Un bărbat din Dâmbovița a fost arestat după ce și-a incendiat fosta iubită, de supărare că femeia l-a părăsit

26-11-2025 | 13:28
Atac de o violență extremă în Dâmbovița. Un individ și-ar fi incendiat fosta iubită, de supărare că femeia l-a părăsit în urmă cu două luni. Victima este la spital! Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Ana Maria Barbu,  Marilena Iordache

Femeia de 55 de ani se mutase în gazdă. Potrivit polițiștilor, bărbatul de 59 de ani s-a dus peste ea, după lăsarea întunericului, și a forțat intrarea. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a folosit un lichid inflamabil.

Alertată de țipetele femeii incendiate, proprietara locuinței a sunat la 112. O ambulanță a preluat victima și a transportat-o la Spitalul din Târgoviște. Femeia are arsuri pe mâini și pe gât, dar este conștientă, spun medicii.

Suspectul a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Polițiștii spun că femeia l-a mai reclamat pe bărbat pentru violență și anul trecut, după ce acesta o lovise. Dar victima și-a retras plângerea și a continuat să trăiască alături de agresor, până în această toamnă, când a decis să se despartă de el.

Sursa: Pro TV

Etichete: dambovita, arest preventiv, femeie incendiata,

Dată publicare: 26-11-2025 13:27

