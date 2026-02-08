Suspectul era dat în urmărire de autoritățile franceze și a fost prins în urmă cu o lună la Cluj. Dacă va fi condamnat acolo, magistrații au cerut ca acesta să se întoarcă în țară pentru a-și ispăși pedeapsa.

Tânărul este în Centrul de arest preventiv de mai bine de o lună.

De atunci, a fost prezentat de mai multe ori instanței iar după o serie de amânări, magistrații Curții de Apel au admis propunerea Parchetului și au decis extrădarea sa.

Corespondent PRO TV: „Instanța a decis ca tânărul să rămână în arest preventiv pentru încă 30 de zile până în data de 7 martie pentru a putea fi pregătită predarea către autoritățile din Franța. În ultimele zile, potrivit unor surse din anchetă, în arest el a fost de mai multe ori vizitat de rudele din Cluj”.

Magistrații au impus și condiția ca în cazul în care tânărul va fi găsit vinovat, să se întoarcă în țară ca să își ispășească pedeapsa aici.

Dan Boloș, avocatului tânărului: „Dorința lui a fost foarte mare în acest sens și asta mai ales pentru că are rude aici in Cluj. Mătușa, bunica și membri apropiați din familie. Din ce am înțeles, în Franța nu mai are pe nimeni”.

Potrivit unor surse din anchetă, băiatul este în continuare confuz și speriat și nu își recunoaște fapta. Acesta nu a fost de acord să fie trimis înapoi în Franța.

Gabriela Groza, psiholog judiciar: „Firească această reacție de a încerca să găsească orice motiv orice argument pentru a crea acel mediu sigur. Acolo unde se vorbește limba ta, unde ești mai aproape de oameni cu care ai putea lua legătura, pentru că are nevoie de a găsi câteva elemente de siguranță într-un viitor total incert".

Băiatul era dat în urmărire internațională de autoritățile franceze încă din toamna anului trecut. Asta după ce și-ar fi ucis și apoi incendiat mama, care era medic cardiolog, în orașul Molsheim, în apropiere de Strasbourg.

La începutul lunii ianuarie el a fost arestat de polițiști într-un mall din Cluj.

Tânărul este cercetat pentru omor și distrugere a bunurilor prin mijloace periculoase, infracțiuni prevăzute de Codul penal francez.