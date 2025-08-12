O femeie a fost bătută de soț pe stradă, cu parul, pentru că a spart un borcan. Scena a fost filmată de un vecin

Stiri Justitie
12-08-2025 | 14:14
Un bărbat de 52 de ani din Bacău, acuzat că și-a bătut soția, a fost arestat pentru violență în familie. Anchetatorii au drept probă o înregistrare video care surprinde atacul asupra femeii.

autor
Ilknur Pintilie

Filmarea a fost făcută de un vecin și surprinde momentul în care individul furios se repede, înarmat cu un par, asupra soției lui, care se află pe drum. Bărbatul a urmărit-o de acasă pentru că victima spărsese, din greșeală, un borcan.

Omul a postat apoi înregistrarea pe o pagină a unui site, iar imaginile au ajuns în atenția polițiștilor. Aceștia au pornit pe fir și au ajuns acasă la victimă. Femeia nu depusese plângere după ce a fost agresată, și nici chiar când agenții au ajuns la ea nu a vrut să dea vreo declarație.

În baza imaginilor și a declarațiilor martorilor, polițiștii l-au reținut pe individ pentru violență în familie, iar un judecător a decis arestarea acestuia.

Specialiștii spun că, în multe cazuri, victimele agresiunilor nu au curajul necesar de a depune plângere, pentru că împart locuința cu agresorul și nu au unde să caute adăpost. Aceștia însă pot fi îndepărtați din locuință, în baza unui ordin de protecție, timp în care victima poate găsi soluții.

Bacau, violenta domestica

