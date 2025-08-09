Un tânăr din Prahova, arestat după ce și-a scos brățara de monitorizare și a fugit. Și-a bătut bunica pentru bani de droguri

Un individ de 27 de ani, din Prahova a ajuns după gratii după ce și-a scos brățara de monitorizare pe care i-au pus-o polițiștii și a fugit într-o pădure.

Aruncase într-un spital părăsit dispozitivul pe care era obligat să-l poarte după ce, în urmă cu câteva zile, și-a bătut bunica.

Era supărat că femeia nu îi mai dă bani să își cumpere droguri, potrivit unor surse judiciare, așa că a lovit-o de mai multe ori peste față.

La scurt timp, pentru protecția femeii, anchetatorii au decis ca nepotul să fie monitorizat electronic. Pentru că a încălcat condițiile impuse prin ordinul de restricție, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

