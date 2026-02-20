Finalul lunii februarie și prima parte a lunii martie aduc temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu un plus termic mai accentuat în vest și sud-vest. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile obișnuite, cu episoade deficitare în sud și posibile excedente locale în nord, la începutul intervalului.

Un ciclon mediteranean ne traversează țara începând de joi noapte, așa că meteorologii au emis o nouă informare de vreme rea. Va începe să plouă în Banat și Crișana, iar precipitațiile se vor instala treptat în mare parte din țară și se vor transforma în ninsoare.

Sâmbătă, minimele vor fi între -12 și minus -2 grade noaptea. Cele mai coborâte temperaturi vor fi în nordul Moldovei. Pe alocuri se va forma polei, ghețus, iar stratul de zăpadă va fi între 5 și 15 centimetri.

În Capitală, vineri va ploua, iar începând cu lăsarea serii precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va bate cu rafale de 40-55 de kilometri pe oră, iar ninsorile vor continua și pe parcursul zilei de sâmbătă, când temperaturile vor fi negative.

Prognoza meteo săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sudice, dar și local excedentar în cele nordice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Prognoza meteo săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile intracarpatice, iar în rest vor apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.