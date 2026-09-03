Anca Pandrea s-a stins la spital, în seara de 31 august. În vârstă de 80 de ani, suferea de cancer și era internată de mai multe săptămâni.

O persoană apropiată a anunțat, pe rețelele sociale, moartea actriței, care a lăsat în urmă o carieră impresionantă în teatru și film.

A avut roluri în producții precum "Steaua fără nume", "De-aș fi... Harap Alb" ori "Medalia de onoare".

În afara scenei, Anca Pandrea a trăit o poveste de dragoste de peste 20 de ani cu regretatul actor Iurie Darie, care a murit în 2012.