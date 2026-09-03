În urma perchezițiilor, polițiștii au confiscat piese auto de la diferite mărci, identice sau similare celor originale. Valoarea bunurilor ridicate depășește 270.000 de euro, scrie news.ro.

La data de 1 septembrie 2026, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 4.417 piese auto, de diferite mărci, în valoare de 250.000 de euro, afirmă sursa citată.

Pe parcursul cercetărilor, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au dispus, la data de 19 august 2026, confiscarea a 246 de piese auto, de aproximativ 25.000 de euro, precum şi ridicarea, în vederea indisponibilizării, a autoutilitarei, de aproximativ 20.000 de euro.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, Serviciului Criminalistic, Poliţiei Municipiului Rădăuţi şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.