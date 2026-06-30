Singura instituție care va continua să ofere schimburi nelimitate și fără costuri suplimentare va fi Banca Națională a Bulgariei (BNB). Deși 93% din leva aflați în circulație au fost deja returnați autorităților, aproximativ 2 miliarde de leva mai așteaptă să fie schimbați.

Conform noilor reguli, Poșta Bulgară va aplica un comision de 6 euro pentru tranzacțiile de până la 1.000 de leva și de 10 euro pentru sumele care depășesc 10.000 de leva. Băncile comerciale își vor stabili propriile tarife, în funcție de politicile interne de prețuri, arată Novinite.

Ultimele zile ale campaniei

În primele luni ale campaniei de schimb valutar, interesul publicului a fost maxim, a declarat Plamen Minchev, administratorul unui oficiu poștal din satul Gradevo. „În ianuarie a fost extrem de aglomerat. Și lunile februarie și martie au fost foarte aglomerate”, a spus el. După aceea, interesul s-a calmat, dar a rămas constant. În ultima săptămână, unii clienți au venit cu sume mai mari – între 8.000 și 9.000 de leva – dar majoritatea tranzacțiilor au fost de până la 1.000 de leva.

Minchev a observat o tendință recentă: clienții aduc din ce în ce mai des bancnote și monede de mică valoare pentru schimb, un fenomen pe care îl descrie ca fiind una dintre cele mai vizibile schimbări din ultimele săptămâni.

Oficiile poștale continuă serviciul

Oficiile poștale participante vor continua să ofere serviciul de schimb valutar și după 1 iulie, menținând disponibilitatea fondurilor până la limita stabilită. „Fără o cerere prealabilă, se pot schimba sume de până la 1.000 de leva. Oficiile poștale mențin în permanență disponibilitatea până la limita stabilită, așa că nu va fi nicio problemă. Turiștii sunt, de asemenea, bineveniți”, a spus Minchev.

În funcție de locație, unele oficii poștale vor continua să schimbe sume de până la 10.000 de leva, în timp ce altele vor gestiona tranzacții de până la 1.000 de leva. De asemenea, autoritățile au raportat că nu au fost detectate bancnote false în regiunea Blagoevgrad, în ciuda numărului mare de tranzacții procesate pe parcursul campaniei.