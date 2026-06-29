Potrivit Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Pernik, incidentul a avut loc miercuri, în jurul prânzului. În timp ce se deplasau din Sofia către Pernik, mama fetei a leșinat brusc la volan, lăsând vehiculul să ruleze pe autostradă fără un șofer conștient, scrie Novinite.

În ciuda situației periculoase, copilul a rămas calmă și a sunat imediat la numărul de urgență 112. În timpul apelului, ea a informat operatorul că mama sa este inconștientă și a descris situația din mașină, aflată încă în mișcare.

Copila a prevenit o tragedie

Serviciile de urgență au coordonat rapid intervenția, implicând fata, operatorii de dispecerat, polițiști din cadrul celui de-al Doilea Departament Regional de Poliție și Direcția Regională a Ministerului de Interne din Pernik. Pe tot parcursul incidentului, copilul a urmat instrucțiunile primite, continuând să controleze vehiculul.

Autoritățile au precizat că fetița a reușit să mențină controlul asupra mașinii, ghidând-o în siguranță pe banda de urgență și oprind-o folosind sistemul start-stop al vehiculului. Acțiunile ei au prevenit ceea ce ar fi putut deveni o coliziune gravă pe autostradă.

Odată ce mașina a fost oprită în siguranță, echipajele medicale au sosit și i-au acordat ajutor mamei. Aceasta a fost ulterior transportată la spital, unde medicii au stabilit că suferise un accident vascular cerebral.

Poliția a lăudat reacția calmă și prezența de spirit a fetei, subliniind că deciziile ei rapide au avut un rol esențial în asigurarea siguranței atât a ei, cât și a mamei sale.