Astfel, de la 1 februarie, leva bulgară va fi retrasă complet din curculație și nu va mai fi acceptată plata bunurilor, serviciilor sau obligațiilor financiare. De asemeneam consumatorii vor fi obligați să plătească exclusiv în euro, iar comercianții vor trebui să accepte plăți și să dea restul numai în noua monedă, notează publicația Novinite.

Opțiunea de a plăti în ambele monede expiră sâmbătă, la 31 ianuarie 2026.

Cu toate acestea, în conformitate cu Legea Bulgariei privind introducerea euro, prețurile trebuie să continue să fie afișate atât în euro, cât și în leva până la 8 august 2026, pentru a asigura transparența și a proteja consumatorii în perioada de tranziție.

Pentru a asigura o tranziție lină, CPC a recomandat comercianților cu amănuntul să se asigure în prealabil de cantități suficiente de monede euro.

Cei care nu respectă normele privind afișarea dublă a prețurilor, conversia corectă a monedei sau transparența prețurilor vor fi supuși sancțiunilor impuse de CPC și de alte autorități de supraveghere.

Comisia a anunțat, de asemenea, intensificarea inspecțiilor pentru a preveni creșteri nejustificate ale prețurilor. În cazul în care se constată astfel de creșteri, comercianții vor avea la dispoziție cinci zile lucrătoare pentru a furniza o justificare economică. Consumatorii sunt încurajați să semnaleze orice nereguli către CPC.





