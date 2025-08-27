UE interzice un ingredient toxic folosit în gelurile de unghii, începând de la 1 septembrie. Ce este TPO

Stiri actuale
27-08-2025 | 16:06
manichiură

Produsele cosmetice care conțin TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) vor fi interzise în Uniunea Europeană începând cu luna septembrie, potrivit unui comunicat al ANPC.

autor
Aura Trif

Substanța TPO, un fotoinițiator care ajută la uscarea ojei semipermanente sub lumină UV sau LED, a fost clasificată drept toxică și interzisă în întreaga Uniune Europeană în urma unor studii privind impactul asupra sănătății.

Decizia, anunțată în luna mai, a acordat producătorilor doar o perioadă scurtă de timp pentru a înlocui TPO cu ingrediente mai sigure.

TPO nu este clasificat ca fiind cancerigen sau mutagen, ci ca fiind potențial toxic pentru reproducere, pe baza studiilor efectuate pe animale. 

Conform Regulamentului european privind produsele cosmetice 1223/2009, o substanță clasificată în categoria CMR 1A sau 1B este automat interzisă în produsele cosmetice.

Citește și
Procuror
Tot mai mulți magistrați amenință cu blocarea Justiției, dacă nu se renunță la tăierea pensiilor speciale

"Începând cu 1 septembrie 2025, cadrul legislativ european interzice utilizarea TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) în produsele cosmetice, fiind listat în Anexa II a Regulamentului (CE) 1223/2009 prin Regulamentul Omnibus VII. România, ca stat european, se aliniază liniilor directoare ale Uniunii Europene privind aplicarea şi supravegherea regulilor aferente produsele cosmetice (inclusiv interdicţii şi controale privind ingrediente periculoase). Potrivit HG nr.147/2015, ANPC are competenţe în ceea ce priveşte supravegherea pieţei şi aplicarea sancţiunilor pentru produsele neconforme, privind etichetarea, compoziţia, informarea consumatorilor, pentru celelalte situaţii competenţa revenind Ministerului Sănătăţii. Vă recomandăm ca la achiziţionarea produselor cosmetice să verificaţi eticheta, în special în cazul celor pentru unghii (oje semipermanente, geluri UV etc.)", se arată în comunicatul ANPC.

Avertismentul ANPC

Consumatorii sunt sfătuiţi să evite achiziţionarea produselor care conţin TPO, întrucât poate prezenta riscuri pentru sănătate atunci când este utilizat în mod repetat sau în concentraţii mari.

"Dacă aţi identificat un produs care conţine TPO, vă recomandăm să nu îl folosiţi. Informaţi comerciantul/operatorul economic despre nereguli. Păstraţi bonul fiscal şi depuneţi o reclamaţie la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, accesând "Formular reclamaţie" de pe site-ul ANPC", notează instituţia.

De asemenea, se recomandă vigilenţă la produsele cumpărate din magazine online internaţionale, pieţe neautorizate şi distribuitori fără etichete în limba română. 

India, lovită de taxe comerciale suplimentare de administrația Trump pentru că ajută Rusia. „Este mai rău decât Covid”

Sursa: Agerpres

Etichete: anpc, uniunea europeana, cancer, manichiura, unghii,

Dată publicare: 27-08-2025 15:45

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Tot mai mulți magistrați amenință cu blocarea Justiției, dacă nu se renunță la tăierea pensiilor speciale
Stiri actuale
Tot mai mulți magistrați amenință cu blocarea Justiției, dacă nu se renunță la tăierea pensiilor speciale

Procurorii vor bloca majoritatea dosarelor în lucru, ca formă de protest față de proiectul de lege a modificării pensiilor de serviciu. Parchetul Tribunalului București a anunțat primul suspendarea activității, cu excepția cauzelor penale urgente.

Noul președinte al Poloniei se opune prin veto unei legi care prelungeşte ajutoarele acordate copiilor refugiaţilor ucraineni
Stiri externe
Noul președinte al Poloniei se opune prin veto unei legi care prelungeşte ajutoarele acordate copiilor refugiaţilor ucraineni

Noul preşedinte naţionalist polonez, Karol Nawrocki, s-a opus prin veto, luni, unui proiect de lege care prelungeşte ajutoarele acordate refugiaţilor ucraineni din Polonia şi propune ca acestea să fie acordate numai ucrainenilor angajaţi.

Recomandări
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea
Stiri Politice
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Liderii partidelor din coaliție au căzut de acord cu privire la măsurile ce vor fi luate în Pachetul 2. Printre altele, șefii secțiilor din spitale vor da concurs, iar valoarea capitalului social pentru înființarea unui SRL se schimbă.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Cum se completează cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile. Ministrul Muncii: ”Este un sprijin”
Stiri Politice
Cum se completează cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile. Ministrul Muncii: ”Este un sprijin”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care prezintă modalitatea prin care trebuie completate cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 August 2025

48:23

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59