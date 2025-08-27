UE interzice un ingredient toxic folosit în gelurile de unghii, începând de la 1 septembrie. Ce este TPO

Produsele cosmetice care conțin TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) vor fi interzise în Uniunea Europeană începând cu luna septembrie, potrivit unui comunicat al ANPC.

Substanța TPO, un fotoinițiator care ajută la uscarea ojei semipermanente sub lumină UV sau LED, a fost clasificată drept toxică și interzisă în întreaga Uniune Europeană în urma unor studii privind impactul asupra sănătății.

Decizia, anunțată în luna mai, a acordat producătorilor doar o perioadă scurtă de timp pentru a înlocui TPO cu ingrediente mai sigure.

TPO nu este clasificat ca fiind cancerigen sau mutagen, ci ca fiind potențial toxic pentru reproducere, pe baza studiilor efectuate pe animale.

Conform Regulamentului european privind produsele cosmetice 1223/2009, o substanță clasificată în categoria CMR 1A sau 1B este automat interzisă în produsele cosmetice.

"Începând cu 1 septembrie 2025, cadrul legislativ european interzice utilizarea TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) în produsele cosmetice, fiind listat în Anexa II a Regulamentului (CE) 1223/2009 prin Regulamentul Omnibus VII. România, ca stat european, se aliniază liniilor directoare ale Uniunii Europene privind aplicarea şi supravegherea regulilor aferente produsele cosmetice (inclusiv interdicţii şi controale privind ingrediente periculoase). Potrivit HG nr.147/2015, ANPC are competenţe în ceea ce priveşte supravegherea pieţei şi aplicarea sancţiunilor pentru produsele neconforme, privind etichetarea, compoziţia, informarea consumatorilor, pentru celelalte situaţii competenţa revenind Ministerului Sănătăţii. Vă recomandăm ca la achiziţionarea produselor cosmetice să verificaţi eticheta, în special în cazul celor pentru unghii (oje semipermanente, geluri UV etc.)", se arată în comunicatul ANPC.

Avertismentul ANPC

Consumatorii sunt sfătuiţi să evite achiziţionarea produselor care conţin TPO, întrucât poate prezenta riscuri pentru sănătate atunci când este utilizat în mod repetat sau în concentraţii mari.

"Dacă aţi identificat un produs care conţine TPO, vă recomandăm să nu îl folosiţi. Informaţi comerciantul/operatorul economic despre nereguli. Păstraţi bonul fiscal şi depuneţi o reclamaţie la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, accesând "Formular reclamaţie" de pe site-ul ANPC", notează instituţia.

De asemenea, se recomandă vigilenţă la produsele cumpărate din magazine online internaţionale, pieţe neautorizate şi distribuitori fără etichete în limba română.

