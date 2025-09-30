Statuia care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara amplasată pe Castelul Corvinilor a fost astăzi demontată

30-09-2025 | 18:59
„Cavalerul în armură”, statuia care îl reprezintă pe Ioan (Iancu) de Hunedoara amplasată pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor a fost astăzi demontată de pe suport şi coborâtă la sol, pentru prima dată după 152 de ani.

 

Lorena Mihăilă

„Este un moment simbolic important al celei de-a doua etape de restaurare a Castelului Corvinilor. Cu toţii am admirat decenii la rând cavalerul de pe Turnul Buzdugan. În vara acestui an m-am încumetat să urc pe schela special amenajată până în vârful turnului pentru că am dorit să mă asigur că poate fi dat jos fără riscuri prea mari. Mă bucur nespus că, acum, avem posibilitatea de a-l restaura şi de a-l păstra pentru generaţiile viitoare”, spune primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Cine a dorit amplasarea statuii

Ideea amplasării unui cavaler în armură pe Turnul Buzdugan i-a aparţinut arhitectului Ferenc Schultz, decedat în 1870, iar aceasta a fost materializată doar în 1873 de către arhitectul Imre Steindl.

Statuia, un cavaler ȋn armură completă care ţine cu mâna dreaptă o suliţă de a cărei hampă este prinsă o tăblie metalică având traforat anul 1873, ȋl reprezintă pe Ioan de Hunedoara. 

Statuia, din bronz, are o ȋnălţime de aproximativ 2,5 metri şi o greutate de circa 200 de kilograme. 

„Până la această oră nu cunoaştem numele artistului care a realizat frumoasa lucrare”, a precizat Primăria Hunedoara.

Statuia va fi restaurată

Restaurarea statuii reprezintă doar o mică parte din proiectul de restaurare în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, proiect care vizează, în total 27 de obiective de restaurare, conservare şi punere în valoare (Sala Dietei, Sala Cavalerilor, podurile de acces, porţiuni mari din acoperiş, fântâna din curtea interioară, Terasa de Artilerie etc...).

„Acesta constituie, de fapt, cea de-a doua etapă amplă de restaurare a Castelului Corvinilor, primul proiect, în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, fiind derulat în perioada 2019-2023, cu sprijinul ADR Vest, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”, mai precizează instituția.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: statuie, restaurare, castelul corvinilor,

Dată publicare: 30-09-2025 18:59

