Ucrainenii, mesaje emoționante pentru românii care îi ajută: „Au dovedit că au o inimă mare”

Continuă exodul refugiaților ucraineni către țara noastră. Oamenii au fost preluați de la vămile din Siret sau Sighetu Marmației și transportați de voluntari în gări sau aeroporturi, de unde să poată lua drumul spre Occident.

Mulți dintre cei care s-au urcat în tren din nordul Moldovei sau din Chișinău poposesc ca să se odihnească și să se organizeze în Gara de Nord din Capitală.

Obosiți și speriați, după un drum anevoios spre România, 80 de oameni din Ucraina coboară din trenul ce vine de la Suceava. N-au ajuns la finalul destintației, Gara de nord din Capitală este doar o escală.

„Mama mea și bunica sunt în Kiev. Tata și cei doi frați ai mei s-au dus într-un sat ca să fie în siguranță. Am vorbit acum cu mama și i-am spus că sunt în viață”, a spus un refugiat.

Ceea ce trag după ei în geamantane sunt câteva haine, medicamente și acte. Iar în momentul în care văd pe cineva că îi așteaptă pe peron li se înseninează chipul.

„Suntem bine că suntem aici, dar la noi acasă e război. În aceste bagaje sunt acum toate lucrurile noastre, prietenul meu e în Ucraina, desigur, ne-a dus la graniță. Vom merge în Turcia acum că e mai ușor cu vizele, prietenii noștri sunt acum în viață, dar nu știm mâine”, a spus o ucraineană.

De la izbucnirea conflictului, în Gara de Nord aproape 500 de oameni din Ucraina au fost preluați de asistenții sociali și de voluntari. Vin neîncetat cu trenurile din Galați, Iași, Suceava ori Chișinău.

De aici, puțini sunt cazați în centre ori găzduiți în casele celor care îi primesc. Majoritatea pleacă mai departe spre Polonia, Cehia, Germania, Italia ori Spania.

„Noi avem prieteni în Polonia și ne-au invitat să locuim în apartamentele lor. E foarte aglomerat la granița cu Polonia așa că am decis să venim prin România”, a spus altcineva.

Toți acești oameni țin în permanență legătura cu rudele lor. De exemplu, câteva mame au venit cu copiii, băiețelul are doar un an și jumătate și fac în permanență filmulețe și poze pe care le trimit taților care au rămas acolo.

Și în vestul țării se opresc refugiați, în drumul lor spre Occident. La Oradea, întâlnim refugiați din Kiev care povestesc cum au trecut granița pe jos, numai să scape.

„Suntem foarte speriați. Ne-am adăpostit în subsoluri, prin buncăre. Dar Puțin este complet nebun. Omoară familii întregi, împușcă copii. Iar soldații lui sunt, de asemenea, nebuni, dar spiritul nostru ucrainean este mai puternic. Vom lupta până la moarte”, a spus o refugiată.

„Am plecat din cauza situației din țara noastră. Avem copii mici și credem că e mai sigur pentru ei să fim aici, în Europa. Trebuie să oprim, toată Europa trebuie să oprească agresiunea rusă. Soții noștri sunt acolo, în Ucraina, și vor face tot ce pot să o salveze”, a spus o altă refugiată.

Oamenii spun că, pentru ei, a fost aproape un miracol că au scăpat din infernul de la ei din țară și sunt recunoscători că au găsit aici atâta înțelegere și ajutor necondiționat.

„Aici, în România, am avut un adăpost peste noapte complet gratis. Mi-au făcut până și un pașaport pentru pisica mea”, a spus o femeie.

„Cam greu am plecat, deoarece s-a închis aproape totul, dar am apucat. Pur și simplu am avut succes. Și tare ne-am bucurat, nu ne-am așteptat că așa de bine ne-am întâlnit aici. Foarte mulți nu cred că se poate așa ceva, să îi întâlnească așa bine”, a spus o altă femeie.

„Le mulțumim și îi sărutăm pe toți românii, pentru că au dovedit că au o inimă mare, iar noi îi simțim aproape de sufletele noastre. De ce au rușii altfel de suflete, asta nu înțeleg”, a spus o refugiată.

Femeile și copiii au fost preluați de la vama Sighet de voluntari, veniți cu mașinile proprii să dea o mână de ajutor.

Mulți refugiați au plecat deja din Oradea cu trenul spre Viena sau Budapesta, ori spre Cehia, cu autocarul.