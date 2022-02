LIVE UPDATE Război în Ucraina. Trupele ruse au preluat controlul asupra orașului Berdyansk

Imagini LIVE de pe camerele de supraveghere din Kiev

Conform informațiilor transmise de Ministerul de Interne din Ucraina 352 de civili au murit, inclusiv 14 copii. Alte 1.684 de persoane au fost rănite, inclusiv 116 copii. De asemenea, aceeași sursă informează că numărul soldaților ruși morți ar fi ajuns la 4.500.

UPDATE 01. 20 O explozie puternică a avut loc în apropierea orașului Cherkasy, conform Nexta.

Franţa a recomandat cetăţenilor săi care se află în trecere prin Rusia "să părăsească neîntârziat" această ţară din cauza "restricţiilor tot mai mari privind traficul aerian între Rusia şi Europa" şi tuturor francezilor să părăsească Belarus pe cale terestră, în două comunicate publicate duminică, potrivit AFP, informează Agerpres.

UPDATE 01.04 Ministerul Afacerilor Interne din Ucraina transmite că 4.500 de soldați ruși ar fi murit în confruntările de până acum.

Oleksandr Svidlo, primarul interimar al orașului Berdyansk, a declarat că forțele ruse au intrat și au preluat controlul asupra orașului, conform CNN.

Berdyansk are o populație de aproximativ 100.000 de locuitori.

Conform unor imagini din satelit publicate de compania Maxar Technologies numeroase forțe terestre rusești, inclusiv tancuri s-ar deplasa spre Kiev, iar coloana formată de acestea ar atinge cinci kilometri. Totuși, Reuters informează că nu a putut verifica daca imaginile sunt reale.

Vezi AICI imaginile

UPDATE 00.30 Miniştrii de interne din UE au susţinut cu o largă majoritate, duminică, planul de a acorda protecţie temporară ucrainenilor care fug de ofensiva rusă, al căror număr ar putea fi de "milioane", informează France Presse, citată de Agerpres.

Până în prezent, 300.000 de ucraineni au sosit în UE, potrivit Comisiei Europene, dintre care jumătate în Polonia, potrivit Varşoviei.

Ministerul Afacerilor Interne din Ucraina informează că 352 de civili au murit, inclusiv 14 copii. Alte 1.684 de persoane au fost rănite, inclusiv 116 copii.

UPDATE 00.11 Și oamenii din Ottawa (Canada) au ieșit în număr extrem de mare pe străzi pentru a susține Ucraina.

Incredible! Thank you Ottawa ???????? … Thousands have come out to #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/2dlU4XMG4E