Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, sâmbătă, că poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj să preia un bărbat pe numele căruia autorităţile din Albania au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea infracţiunilor de omor cu premeditare, producerea şi deţinerea ilegală de arme şi muniţie, producerea şi vânzarea de substanţe narcotice şi grup infracţional organizat, scrie News.ro.

9 arme și 130 de kilograme de droguri în locuințele celor implicați în crima din Albania

”Poliţişti din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj au depistat în proximitatea staţiei de taxare Calafat-Vidin, în zona de competenţă, un bărbat, de 48 de ani, cetăţean albanez, urmărit la nivel internaţional, care s-a prezentat sub o identitate falsă. Acesta este cercetat pentru faptul că ar fi ucis cu arme de foc un cetăţean albanez, acţionând sub forma unui grup infracţional organizat, ulterior organele de poliţie identificând şi ridicând 9 arme de foc şi 130 de kilograme de stupefiante din locuinţele celor implicaţi”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj. Bărbatul a fost dus în arestul IPJ Dolj.