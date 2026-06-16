Un bărbat urmărit internaţional încă din 2021 a fost găsit în Bucureşti. A fost condamnat la peste 18 ani de închisoare

El a fost condamnat la peste 18 ani de închisoare pentru trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane şi constituirea unui grup infracţional organizat

"În urma investigaţiilor efectuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, s-a stabilit faptul că, un bărbat, urmărit la nivel internaţional, din data de 3 noiembrie 2021, s-ar afla la o adresă din municipiul Bucureşti", anunţă, marţi, Poliţia Capitalei, într-un comunicat de presă.