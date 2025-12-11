Turnul Sfatului, o emblemă a Sibiului istoric şi turistic, va fi reabilitat în următoarele 24 de luni

Turnul Sfatului, un monument istoric emblematic al Sibiului, va intra într-un proces de reabilitare în următoarele 24 de luni.

Primarul Astrid Fodor a semnat, miercuri, contractul pentru execuția lucrărilor cu asocierea Decorint SRL & Domino Construct Expert SRL. Valoarea acestui contract este de 9,27 milioane de lei, asigurați din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regiunea Centru.

„În paralel cu toate celelalte investiții în educație, infrastructură și mobilitate pe care le derulăm, îngrijim și patrimoniul istoric al orașului. În ultimii ani am reușit să realizăm proiecte frumoase la Baia Populară, la clădirile din Piața Mică nr. 22 și Piața Mică nr. 25 și la turnurile de pe str. Cetății.

A venit rândul unui monument istoric important al Sibiului, unul legat și de identitatea vizuală a orașului – Turnul Sfatului. Îi vom îmbunătăți estetica, dar mai ales funcționalitatea prin lucrări care vor respecta statutul de monument istoric și îi vor proteja identitatea. Aceasta este în același timp și o investiție pentru turismul local, pentru că obiectivul atrage anual mii de turiști”, a spus Astrid Fodor, primarul Municipiului Sibiu.

Importanța Turnului Sfatului și date tehnice

Turnul Sfatului este un monument istoric, fiind înscris în Lista monumentelor istorice grupa A, adică de importanță națională. Acesta a făcut parte din a doua centură de fortificații a cetății medievale Sibiu, conform expertizei tehnice construcția sa începând în secolul al XII-lea. Suprafața construită la sol este de 135 mp, având o arie desfășurată de aproape 376 mp. Clădirea este structurată pe parter și 7 etaje, având înălțimea de peste 40 de metri.

Lucrări de restaurare și modernizare

Lucrările propuse a se realiza în următoarele 24 de luni pentru conservarea autenticității, pentru prelungirea vieții acestui monument și pentru a-l aduce în prezent ca funcționalitate, făcându-l mai prietenos pentru vizitatori:

Restaurarea fațadelor, punerea în valoare a componentelor decorative din piatră, inclusiv a suprafeței gangului de sub turn, de pe care se vor decoperta tencuielile existente, iar tencuielile istorice vor fi puse în siguranță sub supravegherea unui specialist restaurator de parament.

-Tâmplăriile din lemn ale ferestrelor se vor înlocui cu tâmplării metalice realizate în tehnici tradiționale.

-Reparații ale zonelor degradate ale învelitorii din tablă de cupru.

-Curățarea zidăriei și a tencuielilor interioare.

Refacerea pardoselii de cărămidă la etajul 1, precum și a pardoselilor de lemn de la celelalte niveluri, care se vor curăța, se vor înlocui elementele degradate și se vor remonta, adăugându-se un nou strat de finisaj din lemn.

Scările vor fi restaurate și reabilitate, iar balustradele și mâna curentă din lemn vor fi înlocuite cu piese metalice.

Pentru funcțiunea de expunere, va fi amplasat în turn un mobilier special, cu iluminat dedicat inclus.

Și mecanismul ceasului va fi reabilitat. Cadranele de sticlă vor fi demontate piesă cu piesă, vor fi curățate și înfoliate cu protecție UV, care să le ferească și de temperaturile extreme. Indicatoarele orare și minutare, precum și cifrele orare, vor fi înlocuite. Ceasul va funcționa cu un sistem hibrid de orologiu, cu patru clopote din bronz și gong, iar mecanismul va fi curățat și verificat. Cutia de protecție va fi refăcută, iar greutățile mecanismului vor fi expuse la etajul 5 al Turnului.

Refacerea instalației electrice și realizarea unui sistem nou de iluminare ambientală și a unui sistem potrivit pentru expunere.

Diverse lucrări pentru protecția la incendiu a monumentului – se va monta o instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, iar șarpanta va fi ignifugată.

Va fi montat și un sistem de alarmare împotriva efracției și unul de supraveghere video.

Accesibilizare și tehnologii moderne pentru vizitatori

Noul Turn al Sfatului va fi mai incluziv: noua mână curentă a scărilor interioare va conține informații descriptive despre spațiile interioare, dar și date despre istoricul obiectivului și semnificația lui, gravate în alfabetul Braille. Pe placarea metalică a pervazurilor unor ferestre vor fi inscripționate, tot în Braille, informații despre spațiile respective, istoricul obiectivului, dar și descrieri ale perspectivelor de belvedere din toate cele patru direcții.

Prin acest proiect se va crea un audioghid care va face experiența tuturor vizitatorilor mai plăcută și mai informativă, având și un rol important în accesibilizare.

Va fi creat un tur virtual detaliat pentru a facilita „vizitarea” Turnului de către persoanele cu dizabilități. Pentru aceasta, Turnul va fi scanat și modelat 3D, astfel încât cei cu mobilitate redusă să se poată bucura de monument prin intermediul digitalului.

