Tinerii, în special, caută variante ieftine de cazare, fac voluntariat în gospodăriile țărănești și primesc în schimb masă și cazare.

Se aleg la final cu o experiență interesantă și prieteni noi.

Wanda și Frieda sunt de câteva zile în satul Moșna din județul Sibiu. S-au familiarizat deja cu gospodăria familiei Schuster și cu treburile din grădină. Astăzi fac dulceață de trandafiri.

Gazdă: „Trebuie să venim la strâns dimineața devreme, când e încă rouă și albinele sunt în stup, să nu ne înțepe.”

Wanda: „E o experiență activă, implică muncă și îmi face plăcere."

Frieda: „Totul se face cu mâna și asta e grozav.”

Tinerele abia au terminat liceul. Vacanța nu le costă mai nimic, pentru că primesc o cameră și masă, în schimbul muncii din gospodărie.

Gazdele sunt mulțumite - primesc mână de lucru și-și fac prieteni noi.

Joel Schuster, gazdă: „M-au ajutat la împrejmuit, la pus gard electric dacă au fost mai puternici și voitori de muncă. E un ajutor și pentru noi și o amintire foarte bună pentru ei."

Nu departe, în Hosman, îi întâlnim pe Carl și prietenul lui. Învață să facă gogoși.

Carl: „Ieri am muncit la fân o zi întreagă, nu am mai făcut așa ceva niciodată, e chiar interesant."

O vecină i-a rugat să-i pună araci la fasole.

Rodica Ștefan, localnică: „Foarte mult mă înțeleg cu ei cu telefonul, că pe telefon putem să traducem mai mult."

Turiștii își găsesc gazdele printr-o rețea numită „World Wide Opportunities on Organic Farms", adică oportunități din întreaga lume în fermele organice. Circa 30 de gospodării din țară sunt incluse aici, dar există și fermieri care își promovează singuri oferta.

Alin Puiu, ghid de turism: „Nu sunt foarte mulți oameni care oferă astfel de servicii. Ocazia de a face, oportunitatea de a merge în astfel de locuri, este din ce în ce mai mică.”

Ghidul spune că, din această cauză, unii turiști sunt dispuși să plătească pentru a experimenta viața la țară și meșteșugurile tradiționale, iar prețul este tot mai mare. În primele 4 luni, peste 640.000 de străini au sosit în unitățile de cazare de la noi, arată datele INS. Sunt cu 3 la sută mai mulți ca în aceeași perioadă din 2025.