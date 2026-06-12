Pentru ca discuțiile să fie mai prietenoase, au loc pe WhatsApp, o platformă folosită des între prieteni și în familie. Acolo, clienții își pot cumpăra bilete de avion sau pot întreba care este starea coletului pe care îl așteaptă. Digitalizarea vine însă și cu reducerea locurilor de muncă.

La o agenție de turism, un asistent bazat pe inteligență artificială poartă conversațiile pe WhatsApp în locul unui om. Îi dăm toate datele și ne găsește biletele de avion.

Claudia Tocilă, agenție de turism: „Căutarea este una conversațională. Ne îndepărtăm de modelul de formular: locul de plecare, destinație și datele pe care vrem să le căutăm. Îi spunem direct: vrem să plecăm în Grecia o săptămână în luna august. Pentru că așa încep în mintea noastră aceste căutări. Rafinam dacă avem în minte niște detalii sau lăsăm serviciul să ne dea niște variante. Dacă avem buget sau o destinație, facem căutări conversaționale, ca și cu un agent uman.”

După câteva secunde, într-un grup comun de WhatsApp apar și rezultatele pe care le putem împărtăși cu prietenii cu care intenționăm să plecăm în vacanță.

Asistentul virtual al altei companii de turism ne anunță pe WhatsApp că zborul a fost rezervat și ne învață cum să facem check-in-ul. Metoda este aplicată de tot mai multe firme, inclusiv din domeniul ospitalității.

Viorel Spânu, expert în inteligență artificială: „În spate nu e nimic ieșit din comun. Inteligența artificială trebuie să o gândim ca un creier care are acces la mai multe sisteme de informații din companie și, în momentul în care întreb cât am de plată la factura asta, de exemplu, inteligența din spate se conectează la baza de date a companiei și ne o servește pe WhatsApp. Nu e nimic diferit de un chatbot pe web sau un asistent la telefon.”

Fiți însă precauți, pentru că atacatorii cibernetici sunt obișnuiți să își abordeze victimele pe WhatsApp. Continuați discuția doar dacă ați inițiat-o și nu dați nimănui datele de pe card.