Specialiștii Institutului de Cercetări Marine din Constanța testează, pentru prima dată, exploatarea comercială a acestei resurse în Marea Neagră. Deși trăiește inclusiv în Deltă, sunt din ce în ce mai puține exemplare. Carnea de anghilă este bună în supe, afumată, preparată la cuptor sau în sushi.

În laboratoarele Institutului de Cercetări Marine din Constanța, puietul de anghilă adus din Polonia crește în bazine speciale.

Magda Nenciu, cercetător INCDM: „Noi încercăm să testăm creșterea acestei specii în salinitatea caracteristică a Mării Negre.”

Carnea anghilei este bogată în proteine. Acest pește cu formă stranie poate ajunge la un metru și jumătate și peste 7 kilograme.

Victor Niță, cercetător INCDM: „Este un pește foarte apreciat în vestul Europei, scump, poate ajunge la câteva zeci de euro o porție de degustare de anghilă afumată și am spus că ar fi momentul pe piața noastră din România să readucem în atenție acest pește.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Anghila este un pește care se adaptează foarte ușor. Poate să trăiască și în ape sărate, dar și în ape dulci. Tocmai această capacitate îi permite să ajungă din Oceanul Atlantic până în Marea Neagră, dar și în Delta Dunării.”

Noi avem anghila europeană în Lacul Babadag și în Marea Neagră. Însă, față de acum 50 de ani, sunt puține exemplare și nu putem vorbi despre o exploatare comercială. Înainte se prindea în plasele pescarilor în cantități mari.

Sorin Mănăilă, președintele unei asociații de pescari: „În apele românești a dispărut de foarte mult timp, exemplarele sunt mici, nu este un pește care să fie pentru pescari ceva de subzistență.”

În restaurantele cu specific japonez, anghila este vedeta.

Cătălin Botoc, manager restaurant: „Îl folosim în diferite preparate. Sushi rollul, al doilea este sashimi și în nigiri. Îl importăm, este din Marea Japoniei.”

Și la cuptor, stropită cu puțină lămâie, anghila este o delicatesă.

Octavian Baloi, chef: „Într-un timp aveam în Deltă, este un pește gras cu o carne foarte, foarte fermă. Este impresionant ca și gust și mai ales dacă îi pui în contrabalansare ceva acrișor, un sos de lămâie coaptă.”

Experimentul cercetătorilor români va dura un an. Dacă va fi un succes, antreprenorii vor putea crește anghila în bazine, în propriile ferme.