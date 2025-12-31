Revelion cu ger și zăpadă. Unde vor fi -12 grade după miezul nopţii

Cei care plănuiesc să iasă din case la miezul nopții, trebuie să fie pregătiți de o noapte geroasă în multe orașe. La Brașov, de exemplu, se anunță minus 12 grade și s-ar putea să ningă slab.

Şi în Bucureşti, pe la marginea oraşului, temperaturile vor fi apropiate de pragul gerului, în timp ce prin zonele din centru se vor înregistra -5 grade. Asta înseamnă că trebuie să ne îmbrăcăm un pic mai gros. Important e că cerul va fi senin, aşa că focurile de artificii organizate de autorităţi ar trebui să se vadă bine. Anul trecut norii joşi ne-au răpit acest moment de bucurie.

Condiţii meteo asemănătoare avem şi în celelalte oraşe din jumătatea de sud a ţării, în schimb în jumătatea nordică va fi mult mai frig. Temperatura va scădea în unele zone chiar mai mult de -12 grade după miezul nopţii. În plus, vin şi ceva ninsori, prin centru şi vest. E drept, vor fi slabe, însă acestea vor veni în mai multe serii, chiar şi în prima săptămână din 2026, şi se va depune strat de zăpadă.

Legat de vreme, în anul 2025 am spus de foarte multe ori că temperaturile sunt neobişnuit de mari. Se pare că şi anul 2026 începe la fel. Cel puţin prin sud, pentru că prognoza meteorologilor anunţă o încălzire neobişnuită. Sâmbătă, 3 ianuarie, în Capitală vor fi 12 grade Celsius.

