După ce s-au bucurat de natură și aventuri la munte, turiștii au încheiat vacanța în coloane, bară la bară, pe DN 1

18-08-2025 | 08:07
Vacanța la munte s-a încheiat, după cum era previzibil, cu aglomerația de pe DN 1, unde s-a circulat bară la bară.

Ana Maria Barbu

Până să ajungă însă în coloanele din trafic, turiștii s-au bucurat de natură și de frumusețea înălțimilor. Turiștii aflați la Brașov au profitat până în ultima clipă de vacanță. Traseul care duce către Canionul 7 Scări, o oază de răcoare, a fost neîncăpător. La fel și parcarea.

Alții au încheiat vacanța la înălțime și au încercat zborul cu parapanta. De sus, aglomerația nu le-a mai dat emoții.

Mihai Santa, instructor de parapantă: „Turiștii chiar au venit în zona Brașovului și au căutat să facă lucruri inedite și au ajuns la Bunloc să zboare cu parapanta. Colegii mei au zburat pe bandă.”

Entuziasmul a scăzut însă odată ce oamenii s-au văzut în mașini, pe Drumul Național 1, în coloane cu sute de vehicule. Au fost și șoferi care au încercat să ocolească aglomerația și au mers pe ruta alternativă DN1A Cheia.

Și pe Transfăgărășan a fost aglomerație, chiar dacă mulți turiști s-au grăbit să plece spre case înainte de prânz. Deja la ora 11, la tunelul dintre județele Argeș și Sibiu, în apropiere de Bâlea, coloanele de mașini care se îndreptau spre Curtea de Argeș depășeau 2 kilometri. Iar mașinile mai mult stăteau decât mergeau.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 18-08-2025 08:03

