Dezbaterea are loc după o serie de incidente care au afectat mai multe state membre, inclusiv România, țările baltice și Finlanda, iar joi va fi supusă la vot o rezoluție pe această temă.

Rezoluție privind dronele rusești și securitatea frontierei de est

Potrivit agendei oficiale a Legislativului european, eurodeputații vor discuta, alături de reprezentanții Comisiei Europene și ai președinției Consiliului UE, modalitățile de consolidare a apărării aeriene europene și de întărire a securității la granițele externe ale Uniunii.

Subiectul figurează pe ordinea de zi sub titlul: „Acțiunile provocatoare inacceptabile ale Federației Ruse și încălcările spațiului aerian al României, statelor baltice și Finlandei prin incursiuni ale dronelor rusești”.

Dezbaterea va fi urmată joi de votul asupra unei rezoluții privind incursiunile dronelor rusești și securitatea frontierei estice a Uniunii Europene.

Ce subiecte mai dezbat europarlamentarii

Potrivit unui comunicat transmis de vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu, proiectul de rezoluție vizează, între altele:

- Consolidarea capacităților europene de monitorizare și răspuns la amenințările aeriene și maritime fără pilot

- Întărirea apărării antidrone pe flancul estic

- Dezvoltarea cooperării europene în domeniul securității

Mai sunt și alte subiecte pe agenda sesiunii plenare precum acordul comercial UE-SUA, reforma politicii europene de returnare a migranților, noile tehnici genomice pentru plante și actualizarea normelor privind accizele la produsele din tutun

Pe agenda eurodeputaților figurează, de asemenea, dezbateri privind relațiile UE-China, securitatea digitală, aplicarea legislației europene privind inteligența artificială și evoluțiile din Orientul Mijlociu.