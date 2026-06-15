Vlad Novetschi - cofondator HalfGrip: „În joc ești un pilot de curse, care are o singură mână și care încearcă să supraviețuiască într-o lume post-apocaliptică, luptând practic pe circuit”.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
De această dată ne jucăm HalfGrip. Este un joc care ne poate duce cu gândul la cele din anii '90 dacă ne uităm la grafică.
Vlad Novetschi - cofondator HalfGrip: „În joc ești un pilot de curse, care are o singură mână și care încearcă să supraviețuiască într-o lume post-apocaliptică, luptând practic pe circuit”.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
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