Bărbatul a fost dus la Spitalul Municipal din Curtea de Argeș de prietenii lui, cu mașina. Avea răni adânci, provocate de atacul ursului, dar a cerut să fie externat. Medicii au fost cei care au anunțat autoritățile despre noul atac, cel de-al 10-lea din ultimele luni.

O comisie a decis împușcarea ursului, un mascul de 3 ani. Animalul traia exact în locul de pe Transfagarasan unde anul trecut un italian a făcut greseala de a se apropia de o ursoaica cu pui, să o filmeze, dar a fost ucis de animal. Și acest urs a fost ulterior împușcat.

Deși amenda pentru hrănirea urșilor sau apropierea la mai puțin de 30 de metri pentru fotografiere sau filmare a crescut până la 30.000 de lei, de la începutul anului a fost aplicată o singură sancțiune, de 20.000 de lei, unui bulgar care în urmă cu doua săptămâni a fost atacat, în timp de hrănea și filma o ursoaică.

Autoritățile au mai emis un ordin de împușcare și pentru un alt urs, care azi noapte a ajuns pe terasa unui restaurant din zonă și într-un șantier de la barajul Vidraru.

A fost filmat când se hrănea dintr-un tomberon care nu se închide etanș.