„Salvatorii montani au intervenit în această după-amiază pentru recuperarea unui cetățean turc, cu domiciliul în Olanda, aflat într-o zonă dificilă, mai sus de locul cunoscut sub numele de La Verdeață, din Abruptul Prahovean al Bucegiului. Situația acestuia ne reamintește cât de important este ca fiecare turist să își adapteze echipamentul, traseul și comportamentul la condițiile reale de pe munte. Acum a fost vorba de un cetățean străin, dar de multe ori, în asemenea cazuri, sunt conaționalii noștri”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, potrivit Agerpres.

Turistul avea asupra lui mai multe bagaje și un cort

Salvatorii au postat fotografia turistului și atrag atenția asupra importanței echipamentului adecvat pe munte.

„În fotografia de mai jos se vede foarte clar o situație pe care o întâlnim, din păcate, din ce în ce mai des: încălțăminte și haine de stradă, lipsa echipamentului specific unei drumeții montane, pe un teren abrupt, cu risc de alunecare. Acesta avea asupra lui mai multe bagaje, printre care și un cort”, se menționează în postare.

Recomandările salvamontiștilor pentru o drumeție pe munte

Salvamontiștii reamintesc o serie de reguli de bază care trebuie respectate în cazul unei drumeții: purtați încălțăminte adecvată, cu talpă aderentă; aveți echipament potrivit sezonului și traseului; verificați gradul de periculozitate al traseului și prognoza meteo; evitați să plecați singuri în zone dificile; spuneți cuiva unde mergeți și, dacă este posibil, folosiți aplicații de localizare; în caz de nevoie, apelați 112 și urmați indicațiile salvatorilor montani.