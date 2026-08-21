Aceștia îi înjură și aruncă spre ei cu diverse obiecte. Oamenii s-au plâns superiorilor, iar Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a postat, pe Facebook, un mesaj pentru șoferii agresivi.

„Știm că pierdeți timp, că stați în coloană și că nu este plăcut să așteptați. Dar trebuie să spunem și noi un lucru, răspicat. Nu este în regulă să ne jigniți”, scrie în mesaj.

Constructorul ia în calcul amplasarea unor camere de luat vederi în zonele unde sunt lucrări, așa că agresiunile ar putea fi urmate de plângeri la Poliție. Plasele sunt montate pe versanții de pe Valea Oltului tocmai pentru siguranța șoferilor.