Turcii vor zbura pe cerul României cu F-16. Statul NATO desfășoară misiuni specifice

15-01-2026 | 12:15
Turcia va participa din nou la misiunile de poliţie aeriană ale NATO, urmând să desfăşoare avioane de vânătoare în Estonia şi România, a anunţat joi Ministerul Apărării de la Ankara.

Mihai Niculescu

Conform informaţiilor prezentate în cadrul conferinţei de presă săptămânale a instituţiei, avioane de luptă turceşti vor fi dislocate în Estonia în perioada august–noiembrie a acestui an. Ulterior, o nouă rotaţie este planificată în România, între decembrie 2026 şi martie 2027potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

Ministerul Apărării turc a subliniat că Ankara a avut o contribuţie importantă la operaţiunile de poliţie aeriană ale NATO, menite să asigure protecţia spaţiului aerian aliat în timp de pace. În anii anteriori, Turcia a mai participat la astfel de misiuni în Polonia, în intervalul iulie–septembrie 2021, şi în România, între noiembrie 2023 şi aprilie 2024.

Turcii au cerut deja avioane F-16

Anunţul vine la scurt timp după ce, în urmă cu două zile, surse aliate citate de Bloomberg au relatat că NATO a solicitat Turciei să trimită avioane F-16 pentru patrularea spaţiului aerian de deasupra ţărilor baltice mai devreme decât era programat iniţial. Potrivit aceloraşi surse, aceste avioane ar urma să fie utilizate în cadrul misiunii baltice de poliţie aeriană, cu o rotaţie în Estonia planificată pentru perioada august–decembrie 2026, în contextul consolidării apărării Alianţei Nord-Atlantice ca urmare a acţiunilor Rusiei.

Spaţiul aerian al statelor baltice, care nu dispun de propriile forţe aeriene, este asigurat de aliaţii din NATO. Începând din 2004, avioane de vânătoare ale Alianţei au fost desfăşurate prin rotaţie la baza Zokniai din Lituania, iar din 2014 şi la baza aeriană Amari din Estonia.

Contextul de securitate din regiune a fost tensionat şi de incidente recente. În decembrie, un avion F-16 al forţelor aeriene turce a doborât o dronă deasupra Mării Negre, în timp ce aceasta se apropia de spaţiul aerian al Turciei. Câteva zile mai târziu, o dronă distrusă, despre care se presupune că era de origine rusă, a fost descoperită în nord-vestul ţării.

