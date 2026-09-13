Bărbatul de 53 de ani era cu un grup mai mare de prieteni pe Vârful Mircii, care are 2471 de metri înălțime. Unul dintre ei a sunat după ajutor și a spus că acesta a căzut, dar nu vede unde.

Din cauza condițiilor meteo, elicopterul nu a putut zbura, așa că salvamontiștii din Argeș au pornit la pas către locul unde s-a întâmplat tragedia. Au ajuns după 6 ore, aproape de miezul nopții.

Bărbatul căzuse 160 de metri în gol, iar rănile i-au fost fatale. Salvatorii montani nu au reușit să scoată trupul peste noapte, așa că abia duminică îl vor coborî de pe munte.