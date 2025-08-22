Cu ce i-a comparat Trump pe Putin și Zelenski. „Din motive evidente”

Președintele american Donald Trump a promis să-i aducă la o întâlnire pe președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, pentru a negocia încheierea războiului dintre țările lor.

Totuși, el nu reușește să-și pună în practică această promisiune și a comparat vineri o reuniune între aceștia cu amestecul „uleiului cu oțetul”, relatează AFP.

„Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora. Știți, este cumva ca uleiul și oțetul. Nu se înțeleg foarte bine, din motive evidente”, a remarcat Trump într-o scurtă discuție cu presa.

După summitul avut vinerea trecută cu Putin în Alaska, încheiat potrivit celor doi cu unele progrese către soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean, deși nu au existat rezultate concrete, intenția președintelui american era să fie organizat un summit trilateral Trump–Putin–Zelenski.

Trump a avut apoi luni la Casa Albă o întâlnire cu Zelenski și cu un grup de lideri europeni susținători ai Ucrainei, întâlnire pe care la un moment dat a întrerupt-o pentru a discuta la telefon cu Putin, iar la final a anunțat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin–Zelenski și abia după aceasta ar urma să se desfășoare și trilaterala dorită.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat însă vineri că nu există încă o agendă pentru un potențial summit între Putin și Zelenski, întrucât acesta din urmă a refuzat toate propunerile de compromis, în timp ce președintele ucrainean acuză de partea sa Rusia că face totul pentru ca un astfel de summit să nu se poată desfășura.

Potrivit surselor Reuters, Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, însă în afara NATO și fără trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina.

Rusia controlează circa 88% din Donbas și circa 73% din provinciile Zaporojie și Herson. În cadrul unui posibil acord, Moscova este dispusă să se retragă și din micile porțiuni ale provinciilor Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk pe care le-a ocupat.

Putin își menține însă vechile cereri ca Ucraina să renunțe la orice ambiții de aderare la NATO, ca această alianță să nu se mai extindă către est, armata ucraineană să-și limiteze capacitățile și să nu fie desfășurate în Ucraina trupe occidentale într-o eventuală forță de menținere a păcii.

Dar Zelenski afirmă că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei și a acuzat vineri Kremlinul că face totul pentru ca o întâlnire a sa cu Putin să nu se poată desfășura. Mai mult, el le-a cerut aliaților occidentali ai Ucrainei să impună noi sancțiuni Rusiei dacă aceasta nu are voința de a opri războiul.

Zelenski a anunțat joi că așteaptă să primească în 7–10 zile din partea aliaților săi occidentali liniile generale ale garanțiilor de securitate pe care sunt dispuși să le ofere Ucrainei, după care va încerca să obțină o întâlnire cu Putin.

Ministrul rus de externe a semnalat însă că o întâlnire între Putin și Zelenski necesită mai întâi discuții aprofundate care să contureze soluții asupra principalelor chestiuni divergente și le-a reproșat liderilor europeni că subminează progresele obținute la summitul ruso-american din Alaska, în special prin insistența lor de a desfășura ca garanție de securitate după război trupe în Ucraina, o idee „inacceptabilă” pentru Rusia, care avertizează că orice discuție asupra garanțiilor de securitate occidentale pentru Ucraina ce nu ține cont de poziția Moscovei nu va duce nicăieri.

Președintele republican Trump i-a reproșat joi predecesorului său democrat Joe Biden că nu a permis Ucrainei să atace teritoriul Rusiei după invazia lansată de aceasta în februarie 2022.

„Este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare. Este ca o mare echipă sportivă ce are o apărare fantastică, dar nu i se permite să joace ofensiv. Nu are nicio șansă de a câștiga. La fel este cu Ucraina și Rusia. Coruptul și extrem de incompetentul Joe Biden nu a lăsat Ucraina să riposteze, ci doar să se apere”, a scris Trump pe Truth Social, într-un mesaj în care a susținut din nou că războiul din Ucraina nu ar fi fost declanșat dacă el era președinte și la finalul căruia a afirmat enigmatic că „urmează vremuri interesante”.

