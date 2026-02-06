„În baza art. 348 C.pr.pen., raportat la art. 207 alin. 4 C.pr.pen., constată legalitatea și temeinicia măsurii arestului preventiv dispuse față de inculpatul Radu Cristian, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 289 alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, prevăzute și pedepsite de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, precum și prevăzute și pedepsite de art. 47 din Codul penal, raportat la art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

Menține măsura arestului preventiv a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile, urmând să fie verificată cel mai târziu la data de 07.03.2026. Respinge cererea apărătorilor inculpatului de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu o măsură preventivă mai ușoară”, se arată în minuta instanței.

Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Constanța

Decizia Tribunalului Constanța nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Constanța, în termen de 48 de ore de la comunicare.

Cereri respinse pentru arest la domiciliu și control judiciar

La începutul acestei săptămâni, Tribunalul Constanța a respins și cererea lui Cristian Radu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau control judiciar. Nici această decizie a instanței nu este definitivă.

Trimis în judecată de DNA pentru luare de mită și spălare de bani

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată, în luna decembrie 2025, pe Cristian Radu, pentru mai multe infracțiuni, printre care luare de mită și spălare de bani. El este acuzat că, în perioada 2022–2025, ar fi primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice și inițierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite persoane.

Procurorii anticorupție solicită instanței confiscarea a peste două milioane de lei de la Cristian Radu, întrucât suma respectivă nu ar fi fost obținută în mod legal.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii august. A doua zi, el a fost suspendat din funcția de primar al municipiului Mangalia.