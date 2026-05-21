Potrivit acestuia, măsurile îi vizează pe investitorii care blochează capacitatea rețelelor fără să își ducă proiectele la bun sfârșit.

Potrivit lui Bolojan, ANRE a decis majorarea garanției pentru racordare de la 5% la 20% din tarif și introducerea unei garanții de 30 de euro/kW, raportată la puterea instalată, pentru obținerea autorizației de înființare.

Firmele care își finalizează investițiile își vor recupera garanțiile, în timp ce dezvoltatorii care nu își implementează proiectele vor pierde sumele depuse și vor elibera capacitatea de racordare pentru alți investitori.

„Până acum, pentru că nu au existat garanții și termene ferme, au fost autorizate multe proiecte speculative, peste capacitatea rețelelor, blocând practic accesul sau crescând mult costul de racordare”, a transmis Ilie Bolojan pe Facebook.

Acesta a precizat că noile prevederi urmează să fie publicate în Monitorul Oficial.

Bolojan a arătat că măsura face parte dintr-un plan mai amplu pentru reducerea prețului energiei în România, care include deblocarea accesului la rețelele electrice prin eliminarea ATR-urilor speculative, susținerea sistemelor de stocare a energiei și accelerarea investițiilor pentru creșterea producției și extinderea capacității rețelelor.

La finalul mesajului, Ilie Bolojan a mulțumit conducerii ANRE pentru modificarea regulamentului.

ANRE a aprobat două reglementări

Potrivit ANRE, modificările la Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi la Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public au fost aprobate într-o şedinţă extraordinară a Comitetului de Reglementare al ANRE, cu unanimitate de voturi.

Instituţia arată, într-un comunicat de presă, că aceste modificări reflectă noua filosofie a racordării şi licenţierii pe care ANRE o implementează, adică toleranţă zero în ceea ce priveşte proiectele speculative. Noile valori ale garanţiilor financiare urmăresc creşterea gradului de responsabilizare a utilizatorilor care solicită racordarea la reţea, reducerea riscului rezervării speculative a capacităţii de racordare, asigurarea unei utilizări eficiente a capacităţii reţelelor electrice, limitarea riscurilor financiare suportate de operatorii de reţea în situaţia abandonării proiectelor.

”Din totalul proiectelor pentru care a fost constituită garanţia financiară de 5% din tariful de racordare, măsură introdusă de ANRE în 2024, prea puţine au obţinut autorizaţie de construire. Această realitate ne-a condus la concluzia potrivit căreia garanţia de 5% nu a fost suficientă pentru a separa proiectele care blochează capacitate, fără intenţia clară de a o valorifica. De aceea, ANRE a decis creşterea garanţiei financiare la 20% din tariful de racordare. În acelaşi timp, Comitetul de Reglementare a aprobat astăzi modificări substanţiale ale Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice. Miezul acestor modificări este acelaşi: proiectele care intră în etapa de autorizare trebuie să fie proiecte reale, cu finanţare asigurată şi cu angajament ferm faţă de execuţie. Concret, solicitanţii de autorizaţii de înfiinţare vor constitui o garanţie financiară de 30 EUR/kW la puterea instalată, valabilă până la recepţia lucrărilor. Garanţia se execută dacă titularul nu finalizează proiectul în termenul autorizaţiei sau renunţă la implementare indiferent de motiv”, a afirmat preşedintele ANRE, George Niculescu.

El a explicat că acestea ”nu sunt măsuri punitive, sunt un instrumente de selecţie”.

”Vrem ca reţeaua să fie accesibilă proiectelor care chiar se construiesc, nu rezervată la infinit de cele care nu avansează”, a menţionat el.

În document sunt prezentate modificările aprobate:

”A) În ceea ce priveşte Regulamentul de racordare, principalele modificări aprobate în Comitetul de Reglementare sunt:

Majorarea valorii garanţiei financiare constituite de utilizatori în vederea emiterii ATR pentru racordarea locurilor de producere/de consum şi de producere cu puteri aprobate totale pentru evacuare mai mare de 1 MW, de la 5% la 20% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare. Completarea Regulamentului şi a Contractului-cadru de racordare cu prevederi referitoare la autorizaţia de înfiinţare emisă de ANRE. Modificările propuse vizează:

stabilirea termenelor în care această autorizaţie trebuie obţinută, şi anume în termenele maxime de 12 luni de la data încheierii contractului de racordare şi 18 luni de la data emiterii ATR (termene similare celor prevăzute în Regulament pentru transmiterea autorizaţiei de construire a obiectivului);

prelungirea o singură dată cu maximum 12 luni a termenelor pentru obţinerea autorizaţiei de înfiinţare, 12 luni de la data încheierii contractului de racordare şi 18 luni de la data emiterii ATR, de către operatorul de reţea în cazul în care autorizaţia de înfiinţare nu poate fi obţinută în termenele respective din motive justificate neimputabile solicitantului, dovedite de acesta prin documente justificative.

Clarificarea bazei de calcul al cuantumului garanţiilor financiare pe care utilizatorul are obligaţia să le constituie, şi anume valoarea fără TVA a tarifului de racordare. Clarificarea faptului că prevederile Regulamentului, ale ATR-cadru şi ale Contractului-cadru de racordare sunt aplicabile şi instalaţiilor de stocare individuale. Modificarea şi completarea Metodologiei de alocare pentru implementarea următoarelor măsuri:

devansarea termenului de constituire a garanţiilor pentru participarea la procedura de alocare de capacitate la momentul depunerii cererilor de alocare de către solicitanţi, în vederea înregistrării cererii respective;

reconsiderarea modului de stabilire a garanţiei financiare pentru participarea la procedura de alocare de capcitate în funcţie de anul în care au loc licitaţiile, astfel:

a) pentru anul 2026, garanţia este în cuantum de 20.000 EURO/MW capacitate solicitată pentru alocare, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii;

b) pentru anul N, începând cu anul 2027 inclusiv, garanţia se stabileşte ca fiind minimul dintre valoarea prevăzută la lit. a) şi media ponderată a preţurilor contractuale rezultate în urma licitaţiilor finalizate în anul precedent anului N, ponderate cu capacitatea atribuită aferentă fiecărui contract (lei/MW).

Această măsură introduce în resposabilitatea dezvoltatorilor de proiecte un angajament financiar proporţional cu dimensiunea proiectului (EURO/MW), determinând participanţii să depună doar cereri fundamentate.

Modificarea şi completarea Regulamentului şi a Contractului-cadru de racordare pentru introducerea dreptului operatorului de reţea de a solicita prelungirea duratei contractului de racordare cu durate succesive de 12 luni, ca urmare a necesităţii prelungirii termenului pentru efectuarea lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare şi/sau a lucrărilor de întărire a reţelei electrice, a căror realizare este în responsabilitatea acestuia, conform contractului de racordare. Aceste modificări s-au realizat în vederea responsabilizării operatorului de reţea cu privire la realizarea lucrărilor care, conform prevederilor contractului de racordare, sunt în sarcina acestuia, în mod similar regulilor prevăzute în reglementări pentru utilizator.

B) În ceea ce priveşte Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, principalele modificări aprobate astăzi în Comitetul de Reglementare sunt:

Constituirea de către solicitanţii de autorizaţii de înfiinţare a unei garanţii financiare în cuantum de 30 EUR/kW raportată la puterea electrică instalată a capacităţii energetice, valabilă până la data emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construire a centralei ce face obiectul autorizaţiei de înfiinţare; Garanţia financiară se execută la solicitarea ANRE în cazul în care titularul autorizaţiei:

a) nu finalizează proiectul şi nu încheie procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construire a centralei, în termenul de valabilitate al autorizaţiei de înfiinţare;

b) renunţă, la cerere, la realizarea proiectului sau nu mai doreşte să întreprindă demersuri în vederea implementării acestuia;

3. În cazul proiectelor hibride/retehnologizărilor care presupun creşterea puterii electrice instalate, garanţia financiară se constituie şi se calculează prin raportare la sporul de putere rezultat ca diferenţă dintre valoarea puterii electrice instalate conform avizului tehnic de racordare iniţial şi valoarea puterii electrice instalate conform avizului tehnic de racordare actualizat”.